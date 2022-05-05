受疫情影响 中国“五一”旅游人次同比减少30.2%

哈通社/北京/5月5日 —— 据中新网报道，2022年“五一”假期5天，全国国内旅游出游1.6亿人次，同比减少30.2%，按可比口径恢复至疫情前同期的66.8%；实现国内旅游收入646.8亿元(人民币，下同)同比减少42.9%，恢复至疫情前同期的44.0%。

经文化和旅游部数据中心测算，今年“ 五一 ”假期，全国共有8716家A级旅游景区正常开放，占A级旅游景区总数的61.3%。

文化和旅游部称，疫情防控政策动态调整对全国范围城乡居民旅游休闲消费产生较大影响。九寨沟、杭州西湖等景区客流较往年有较大幅度下降。三亚酒店平均入住率20.57%，同比下降超六成。 城市公园、开放式景区景点及近郊周边乡村承载主要休闲需求，主要客源地城市居民休闲空间由城市向周边转移。

据了解，踏青赏花、民宿度假、非遗体验、郊野露营成为市场主流，家庭亲子休闲自驾游热度不减。假日期间，呼伦贝尔草原线、海南环岛线、甘南陇南环线、香格里拉、广东沿海、伊昭公路、青甘大环线、千岛湖等地区，凭借独特的自然风光受到自驾游爱好者欢迎。



