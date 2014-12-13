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    15:43, 13 12月 2014 | GMT +6

    塞梅市30座民居被淹 48人被转移至安全区域

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    哈通社阿斯塔纳12月13日电，据yk-news.kz网站消息，由于额尔齐斯河塞米巴勒金斯科支流堵塞导致水位上涨，导致沿岸的沃斯多奇尼村部分民居被淹。

    据东哈州紧急情况厅消息称，洪水导致30座民居被淹，目前已有48人、23头牲畜以及4辆汽车被转移至安全区域。

    标签:
    东哈州 黄金储备
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