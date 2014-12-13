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15:43, 13 12月 2014 | GMT +6
塞梅市30座民居被淹 48人被转移至安全区域
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哈通社阿斯塔纳12月13日电，据yk-news.kz网站消息，由于额尔齐斯河塞米巴勒金斯科支流堵塞导致水位上涨，导致沿岸的沃斯多奇尼村部分民居被淹。
据东哈州紧急情况厅消息称，洪水导致30座民居被淹，目前已有48人、23头牲畜以及4辆汽车被转移至安全区域。
标签:
东哈州
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