今年上半年哈萨克斯坦外商直接投资额增长30.4%

哈通社/努尔苏丹/10月5日 —— 据政府官网消息，2021年上半年，哈萨克斯坦经济吸引的外国直接投资增长30.4%，总额达111亿美元。

数据显示，加工业吸引的外商直接投资额增长57.2%，其次为贸易45.8%、采矿业为27.1%、交通运输业为20.4%。

数据显示，所有主要投资国家对哈萨克斯坦经济资本的流入量额呈现增长。其中，荷兰对哈直接投资额为33亿美元，增长24.5%；美国为21亿美元，增长87.7%；瑞士为13亿美元，增长86.7%；俄罗斯为7.049亿美元，增长17%；中国为5.087亿美元，增长63.7%；比利时为4.595亿美元，增长4.3%；土耳其为3.887亿美元，增长79.9%；韩国为2.330亿美元，增长33.1%。

报告期内，阿特劳州吸引36亿美元外商投资资金，同比增长15.4%。其次为阿拉木图市30亿美元（+26.3%）、东哈州为13亿美元（+72.8%）、巴甫洛达尔州为5.14亿美元（+21.7%）、库斯塔奈州为4.964亿美元（+2.2倍）、阿克托别州为4.101亿美元（+53.2%）、努尔苏丹市为3.086亿美元（+10.2%）、曼格斯套州为3.029亿美元（+98.8%）、突厥斯坦州为1.378亿美元（+85.1%）、齐姆肯特市为6410万美元（22.4%）。

政府称，为国家经济吸引外国资本和技术是哈萨克斯坦政府的优先工作任务。在国家经济的多元化和可持续发展目标框架下，政府正在采取具体举措，将外国投资资金年流入量增至300亿美元，以及截至2025年将固定资产投资总额在GDP的占比例增至30%。

【编译：小穆】