中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:08, 18 9月 2017 | GMT +6

    中哈边境以东30公里处发生6.2级地震

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/9月18日 -- 据新华社消息，中国新疆中哈边境地区以东30公里处发生地震。

    消息称，此次地震震中位于新疆克拉玛依市以西159公里中哈边境地区，地震震级为6.2级。

    目前，尚未任何伤亡消息。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦与中国 地震 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!