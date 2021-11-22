今年前十个月哈萨克斯坦税收收入同比增长30.7%

哈通社/努尔苏丹/11月22日--据哈萨克斯坦收入委员会发布数据，2021年1~10月哈萨克斯坦国家预算税收收入达8.2986万亿坚戈，执行度达到了预定计划的102.2%。与去年同期相比增长了1.9485万亿坚戈，增幅30.7%。

其中，共和国预算的税收收入达5.4381万亿坚戈，计划完成率100.4％，同比增长36.1%；地方预算的税收收入达2.8605万亿坚戈，计划完成率为105.8％，同比增长21.6%。

与2020年同期相比，共和国预算收入中，最大的增幅来自以下几个行业：

石油出口关税收入增加4009亿坚戈，增长1.9倍；

企业所得税收入增加4812亿坚戈，增长48.5%；

从欧亚经济联盟国家进口增值税收入增加1942亿坚戈，增长36.9%；

从第三国进口增值税收入增加1103亿，增长21%；

矿产开采税收入增加1070亿坚戈，增幅47.9%。

大宗商品价格的持续上涨，包括包括石油上涨68.8%、铜上涨56%、铝上涨46.4%、锌上涨34.5%、白银上涨29.2%等，是推动税收收入增加的主要因素。

此外，今年1~10月，哈萨克斯坦与第三国的贸易额增长了10%，与去年同期相比增幅达到了28.7%。这些都进一步促进了财政收入的增长。

【编译：达娜】