中国创造了世界最长的烤肉串 用肉300余公斤长111米

哈通社阿斯塔纳电,用肉300余公斤、耗碳100余箱的111米长烤肉串在中俄边境口岸城市绥芬河诞生，被认证为一个新的吉尼斯世界纪 录！昨日15时，70余名工作人员即戴上手套开始了紧张的工作。21时许，大肉串烤熟后被分给了在现场等候多时的数百位中外游客。