中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    02:59, 17 七月份 2014 | GMT +6

    中国创造了世界最长的烤肉串 用肉300余公斤长111米

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳电,用肉300余公斤、耗碳100余箱的111米长烤肉串在中俄边境口岸城市绥芬河诞生，被认证为一个新的吉尼斯世界纪 录！昨日15时，70余名工作人员即戴上手套开始了紧张的工作。21时许，大肉串烤熟后被分给了在现场等候多时的数百位中外游客。

    标签:
    中国 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!