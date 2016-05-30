人民币中间价大跌近300点 至2011年2月来最低

哈通社阿斯塔纳5月30日电 据中国媒体消息，5月30日，人民币兑美元中间价大幅下调294点，至2011年2月来最低，报6.5784元。

北京时间9点15分，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2016年5月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.5784元，1欧元对人民币7.3015元，100日元对人民币5.9365元，1港元对人民币0.84700元，1英镑对人民币9.6156元，1澳大利亚元对人民币4.7216元，1新西兰元对人民币4.4020元，1新加坡元对人民币4.7639元，1瑞士法郎对人民币6.6134元，1加拿大元对人民币5.0328元，人民币1元对0.61926林吉特，人民币1元对10.1117俄罗斯卢布。

分析人士称，鉴于美国势将加息，而中国面临的放松货币政策压力不断增加，资金将加速流出。人民币兑美元本月以来下跌了1.3%，决策者上周将中间价设在了五年低点；人民币兑一篮子货币本月基本持平。

人民币汇率回落，令投资者和分析师警惕动荡再现--去年8月人民币意外贬值造成市场动荡，受此刺激，去年资本外流规模估计达到1万亿美元，而今年1月人民币走低再次造成了全球市场波动。

有分析人士预计，人民币兑美元在一年时间里将跌至1美元兑6.8元，较上周五低3.5%。（编辑：塔尔）