300多家企业参加阿拉木图KITF 2016国际旅游展

哈通社阿拉木图4月20日电 来自31个国家的300多家旅游企业，参加了20日在阿拉木图市举行的国际旅游展览会。

消息称，此次国际旅游展览会由英国ITE Group和哈萨克斯坦Iteca公司联合举办。

阿拉木图州副州长赛力克•图尔达里耶夫说："我代表阿拉木图州政府祝贺展览会顺利开幕。很高兴能够成为国际旅游展览会的合作伙伴，近年来阿拉木图州一直关注着国内旅游业的发展。"

阿拉木图市市长包尔詹•拜别克参加了此次展会，并对参展各旅游企业的发展情况进行了了解。

据悉，KITF旅游展每年举办一次，展览吸引了来自全球各地最优秀的旅游企业，展示各家企业所提出的多种发展方案和计划，为行业内部的交流创造了良好平台。同时，这一展览也提升阿拉木图旅游形象，促进哈萨克斯坦旅游业走向世界起到了十分重要的作用。

消息称，展会期间，来自阿塞拜疆、保加利亚、希腊、格鲁吉亚、多米尼加共和国、印度、印度尼西亚、西班牙、中国、韩国、古巴、马来西亚、阿联酋、鞑靼斯坦、泰国、土耳其、捷克等30多个国家的旅游企业代表进行了会谈，并签署了各项合作协议。（编译：小穆，审稿：塔尔）











