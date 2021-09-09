300万剂中国Vero Cell疫苗运抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/9月9日 —— 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔9日在社交主页上表示，中国国药集团（Sinopharm）生产的Vero Cell（Vero细胞）新冠疫苗已运抵哈萨克斯坦。

据此前报道，哈萨克斯坦8月10日从中国进口了100万剂Vero Cell新冠疫苗。

根据国家首席卫生医师签署的新命令规定，灭活疫苗Vero Cell将作为对新冠病毒的预防药物，提供给18岁以上的成年人进行接种。

信息显示，该款灭活疫苗由中国医药集团北京生物研究所生产，每瓶0.5毫升，需接种两次，接种间隔为21~28天。疫苗存储温度为2~8摄氏度，正确存储条件下的有效期为2年。

命令同时指出，孕期和哺乳期妇女、18岁以下未成年人，有过敏症状和癫痫、糖尿病等疾病，以及凝血功能障碍和免疫功能受损的人员，不宜接种Vero Cell疫苗。

接受过静脉注射免疫球蛋白的患者，应至少间隔1个月后在选择接种该疫苗，以避免对免疫系统造成影响。在接种疫苗后若使用化疗药物、抗代谢药物、皮质类固醇等，可能会降低疫苗的效力。