自中国进口的Vero Cell疫苗将用于为18岁以上人群接种

哈通社/努尔苏丹/8月13日 – 哈萨克斯坦国家首席卫生医师叶尔兰•基亚索夫签署命令，在现行的新冠疫苗接种方案中对自中国进口的Vero Cell疫苗接种人群等情况进行了规定。

根据国家首席卫生医师签署的新命令规定，灭活疫苗Vero Cell将作为对新冠病毒的预防药物，提供给18岁以上的成年人进行接种。

信息显示，该款灭活疫苗由中国医药集团北京生物研究所生产，每瓶0.5毫升，需接种两次，接种间隔为21~28天。疫苗存储温度为2~8摄氏度，正确存储条件下的有效期为2年。

命令同时指出，孕期和哺乳期妇女、18岁以下未成年人，有过敏症状和癫痫、糖尿病等疾病，以及凝血功能障碍和免疫功能受损的人员，不宜接种Vero Cell疫苗。

接受过静脉注射免疫球蛋白的患者，应至少间隔1个月后在选择接种该疫苗，以避免对免疫系统造成影响。在接种疫苗后若使用化疗药物、抗代谢药物、皮质类固醇等，可能会降低疫苗的效力。

首席卫生医师的命令中还列出了接种后可能出现的不良反应，包括注射部位疼痛、发热、乏力、肌痛、关节痛、咳嗽、气短、腹泻、瘙痒等常见情况，以及一些较为罕见的如眼痛、耳痛等，并指出截至目前收到会出现严重副作用的警告。

Vero-Cell疫苗于今年5月7日被世界卫生组织列入紧急使用清单，是首款被列入紧急使用清单的灭活疫苗，相关检测报告显示该疫苗的有效性为78.2%。

【编译：木合塔尔·木拉提】