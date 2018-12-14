联合国报告：每年有近3000万患病和早产的新生儿急需治疗

哈通社/阿斯塔纳/12月14日 -- 据联合国新闻处消息，包括联合国儿童基金会和世界卫生组织在内的一个全球联盟近日发布的一份新报告显示，全球每年有近3000万婴儿出生得太早、太小或生病，他们需要专门的照顾才能生存。该联盟呼吁提供更好的护理和更强有力的立法，以拯救处于死亡边缘的新生婴儿。

儿基会副执行主任阿卜迪（Omar Abdi）表示："对于婴儿和母亲，在正确的时间、在正确的地点进行适当的护理会产生重大影响。然而，每年都有数以百万计的体型偏小的婴儿和病婴儿死亡，因为他们根本没有得到他们有权得到，同时也是我们负有集体责任去提供的医疗保健。"

报告题为《生存和茁壮成长：改变每个小婴儿和病婴儿的护理》。报告指出，在新生儿中，面临死亡和残疾风险最高的是那些早产、分娩时脑损伤、受到严重细菌感染或黄疸等并发症，以及先天性疾病影响的婴儿。此外，他们的家庭在经济和心理上遭受的打击也会对他们的认知、语言和情感发展产生不利影响。

世界卫生组织负责项目的副总干事斯瓦米纳森（Soumya Swaminathan）表示："对于每一位母亲和婴儿来说，从怀孕到分娩以及出生后头几个月的健康至关重要。全民医疗保险可以确保每个人，包括新生儿，都能获得所需的医疗服务，而不会面临经济困难。新生儿保健方面的进展是一个双赢的局面，它拯救了生命，对早期儿童发展至关重要，从而影响到家庭、社会和子孙后代。"

报告称，如果没有专门的治疗，许多处于危险中的新生儿将无法在出生后的第一个月内存活下来。 2017年，约有250万新生儿死亡，其中大部分是由于可预防的原因。几乎三分之二夭折的婴儿是早产儿。但即使他们存活下来，很多婴儿也会面临慢性疾病或发育迟缓。此外，估计有100万出生时体型偏小和患病的新生儿虽然存下来，但面临长期的残疾。

报告指出，通过精心的护理和培养，这些婴儿可以在没有严重并发症的情况下生活。到2030年，81个国家可以通过更明智的策略挽救290万母亲和新生儿的生命。例如，如果由同一个医疗团队提供分娩及其后的护理，他们可以在早期发现问题。

此外，到2030年，有约68％的新生儿死亡可通过一些简单措施得到避免，包括纯母乳喂养，母亲或父亲与婴儿之间的皮肤接触，提供药品和必需品，提供由熟练的卫生工作者运营的干净和设备齐全的卫生设施。其他措施包括为帮助无法正常呼吸的婴儿进行呼吸，给母亲进行防止出血注射，或延迟切断脐带等。

报告还提出了一系列建议：

每周七天为新生儿提供全天候住院治疗。

培训护士提供与家人合作进行的护理。

教导父母如何照顾婴儿，帮助婴儿增加体重，并让他们的大脑正常发育。

为偏小婴儿和患病婴儿提供高质量的医疗服务，并对他们的健康进行跟踪。

分配必要的资源，增加每人0.20美分的额外投资，到2030年就可以在中低收入国家拯救每3个新生儿中2个婴儿的生命。