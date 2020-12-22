日本新冠死亡人数超3000人 急速增多

哈通社/东京/12月22日 —— 据共同社报道，日本国内的新型冠状病毒感染症累计死亡人数在22日超过了3000人，达到3026人。

数据显示，12月的死亡人数已是11月的2倍以上，明显增加。被称为“第3波”的疫情蔓延势头不歇，向厚生劳动省建言献策的专家组织主席胁田隆字指出：“不控制住感染人数增加，就难以切断导致重症患者和死亡人数增加的连锁反应。”

专家组织分析称，疫情从东京等大城市圈向各地蔓延，经由餐饮等的20～50多岁人群感染较多。

22日报告的死亡人数共48人，感染人数共2687人。厚劳省发布的重症患者人数较昨日增加17人，为620人。

单日死亡人数方面，11月上旬至中旬有过10人以下的日子，但下旬起一下子增多了。进入12月后，超过40人的日子很显眼。12月15日报告了53人，创单日新高。11月报告的死亡人数为382人，12月达到约860人。

可以考虑的原因是容易重症化的老年人感染增加。厚劳省10月汇总的按年龄段区分的重症化率显示，若以30多岁为1，那么60多岁则为25倍，70多岁为47倍，80多岁为71倍，急剧攀升。胁田指出：“伴随疫情蔓延，住院人数和重症患者人数持续增加。兼顾新冠与常规医疗变得困难。”

进入12月后报告的死亡人数中，截至21日，北海道、东京、大阪和兵库等8个都道府县占了总体的8成。

22日新增感染人数具体是东京563人、神奈川348人、大阪283人等。死亡人数是北海道7人、兵库4人、埼玉3人等。包括“钻石公主”号游轮的乘客船员在内，国内感染人数累计达204,353人。

东京取消了19名此前统计的感染者，广岛取消1人。