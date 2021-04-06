昨日近3000名旅客从国外飞抵哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/4月6日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年4月5日，有22班国际航班飞抵哈萨克斯坦。

共有2915名旅客抵达，其中2886名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，29名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有9班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1314名乘客，1316人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，8人没有证明；

-有6班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有816名乘客，795人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，21人没有证明；

-有3班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有345名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有144名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，150名乘客持有冠状病毒PCR检测阴性证明飞抵。

-有1班国际航班飞抵卡拉干达机场，134名乘客持有冠状病毒PCR检测阴性证明飞抵。

-有1班国际航班飞抵乌斯卡曼机场，2名乘客持有冠状病毒PCR检测阴性证明飞抵。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年4月4日自国外飞抵哈萨克斯坦的22名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，所有人的检测结果均呈阴性。

【编译：阿依波塔】