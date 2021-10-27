全球首富马斯克资产接近3000亿美元

哈通社/努尔苏丹/10月27日 —— 据外媒综合报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）的净资产或将在近期超过3000亿美元，成为历史上最富有的人。

据彭博社此前报道，在赫兹公司宣布订购10万辆特斯拉汽车后，特斯拉的股价飙升了12.7%。马斯克的财富随后增加了360多亿美元，净资产接近2890亿美元。

据了解，他的财富的单日增长额也是彭博亿万富翁指数历史上最大的，相当于世界上第34位最富有的人的净资产。与此同时，他的资产还领先亚马逊创始人兼前CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）近1000亿美元（1930亿美元），比世界第10大富豪沃伦·巴菲特（Warren Buffett）多出1,840亿美元。

统计显示，马斯克当前的净资产甚至超过了全球第二大汽车制造商丰田的市值，后者当前的市值大约为2830亿美元。2020年7月，特斯拉的市值首次超越丰田，占据了榜首，成为全球市值最高的汽车制造商。

由于特斯拉股票的强劲表现，以及最近他创办的SpaceX公司的股份出售，马斯克今年的财富增加了惊人的1190亿美元。据彭博社报道，SpaceX的交易为马斯克的净资产增加了110亿美元。

特斯拉目前正处于其18年历史上最长的连续盈利期，在上周的财报后，它已连续九个季度盈利。在截至9月30日的今年第三季度内，特斯拉在全球范围内一共交付了24.13万辆汽车。此外，特斯拉的市值10月25日突破了1万亿美元，加入了包括苹果、微软和亚马逊在内的巨头行列。