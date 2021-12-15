哈萨克斯坦国家电视台推出国歌演唱视频 3000人参与拍摄

哈通社/努尔苏丹/12月15日—据新闻和社会发展部新闻消息，在独立日来临之际，国家电视台推出了一部由3000人参与的哈萨克斯坦国歌演唱的视频短片。

短片在新闻部的支持下，由哈萨克斯坦国家电视台录制拍摄，3000名哈萨克斯坦公民参与其中。该项目致力于提升国民的爱国情怀，增进对国家的热爱和情感。

哈萨克斯坦国家安全委员会边防局和国民警卫队的180名士兵、阿斯塔纳国家歌剧芭蕾舞剧院和努尔苏丹市政府国家学术爱乐乐团的120名演员、哈萨克斯坦广播电视总公司的150名工作人员，以及各个地区的青年、学生和普通民众参与了视频的录制。

短片在努尔苏丹市、阿拉木图市、阿克套市、突厥斯坦市，以及阿拉木图州、阿克莫拉州和曼格斯套州等多个地区的不同景点拍摄。

除此之外，在美国、土耳其、俄罗斯、中国等国家学习和工作的哈萨克斯坦公民及哈萨克族侨胞也参与了拍摄。对此，哈萨克斯坦广播电视总公司对外交部的支持表示了感谢。

视频短片将于15日起在Qazaqstan、Abai tv、Balapan、Qazsport等国家电视频道以及14个地区频道陆续播出。

【编译：达娜】