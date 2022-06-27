去年有近3000人自南部移居至北哈州

哈通社/彼得罗巴甫尔/6月27日 – 在《强有力的地区——国家发展的驱动力》国家规划框架下，今年北哈州计划安置2685名移民，其中129人为自境外回归历史祖国的血亲同胞。

根据北哈州就业保障和社会项目管理部门介绍，去年从劳动力富余的突厥斯坦、阿拉木图、江布尔、克孜勒奥尔达、曼格斯套等州和三大直辖市的总计139个居民点，共有784个家庭2943人移居至北哈州。

这些移民被安置在了包括州首府在内的多个县区当中。其中74%定居在乡村，剩下的定居在城市。

消息称，2943名移民中，1316人为适龄劳动力。其中720人已被安置在长期工作岗位当中，215人从事自营业务。129人为退休人员。

向北哈州移民安置的工作将继续在《强有力的地区——国家发展的驱动力》国家规划框架下予以实施，该州计划2022年再移居安置2685人，其中自劳动力富余地区移民2556人，129人则为自境外回归历史祖国的血亲同胞。

年初至今，已有449人，即114个家庭落户北哈州，其中170人为适龄劳动力人口，94人已经获得就业安置，1人自行创业。

当地劳动力市场对各类专业技术人才的需求较高，目前仅空缺岗位就超过2500个。

值得一提的是，在北哈州定居的自境外回归历史祖国的血亲投保主要来自中国、蒙古、乌兹别克斯坦、俄罗斯和伊朗。

【编译：木合塔尔·木拉提】