坚戈汇率创历史新低 美元兑坚戈突破300关口

哈通社阿斯塔纳11月5日电 自哈萨克斯坦从8月20日起实行本币自由浮动汇率制后，坚戈就持续走低，当美元兑坚戈汇率达到280时，央行采取了干涉汇市政策，开始向市场抛售美元。之后，美元兑坚戈汇率一度保持在了277左右的水平线上。

但自本周一起，坚戈不断走低。今日（周四），哈萨克斯坦证券交易所（KASE）早盘坚戈汇率创下历史新低，美元兑坚戈平均成交价达到298.92，较昨日上涨14.64点，直逼300的关口；人民币兑坚戈平均成交价达46.9，较昨日上涨1.978点。 而国内各城市的货币兑换点的美元报价已经突破300关口。根据kurs.kz 提供的兑换点最新报价，美元卖价最高为301.5坚戈，买价最低为299坚戈；人民币卖价最高为50坚戈，买价最低为44.5坚戈。 有关人士指出，本周汇市的急剧波动与央行行长易人有关。据传，新上任的央行行长达尼亚尔•阿克舍夫是持汇市自由化观点的人士，他上任后，可能会采取减少对汇市干预的举措。而在这一特殊时刻，市场对这一传闻的反映也是剧烈的，这使得坚戈汇率下跌。（撰稿：吴然） USDKZT 美元兑坚戈三个月内的行情（KASE）