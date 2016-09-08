人民币中间价连续两日涨300点 贬值压力仍不小

哈通社阿斯塔纳9月8日电 据新华社消息，由于美国非农数据不及预期，且人民币加入SDR篮子将于10月1日正式生效，首次影响，人民币对美元中间价周二、周三合计涨300点。

不过中国国家外汇管理局的数据显示，8月中国外储总额降到了4年来新低，分析称这表明人民币仍存贬值压力。



上周五，美国劳工部公布数据显示，8月美国新增非农就业15.1万人，在之前连续两个月实现高增长后再度跳水，低于市场预期的18万人。



9月6日美国公布的8月ISM非制造业指数创六年新低（51.4），就业分项数据报48.3，这是2009年以来首次出现8月份的数字跌至50以下。相关数据大幅不及预期导致的加息预期推迟，缓解了人民币贬值压力。



10月1日，人民币也将迎来走向国际货币路上的"里程碑"，正式加入国际货币基金组织SDR货币篮子。





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有分析认为，"入篮"、G20峰会、PMI重返荣枯线共同给近期的人民币提供了支撑，"入篮"显示人民币基本面强大，不过汇率未来走向仍然取决于包括美联储加息等各方面因素。



继7月小幅下降后，中国外汇储备8月连续第二个月下滑，报3.1852万亿美元，总额已降至2011年12月以来新低，上月末这一数字是3.20万亿美元；与此相对应的是，IMF数据显示，去年中国在全球出口市场的比例从之前一年的12.9%上升到14.6%，创1980年有数据以来的最高水平。



相关分析人士认为，为维护人民币币值基本稳定，货币当局和外汇管理部门采取了一系列举措才使人民币汇率趋于稳定，不过仍然要面对人民币降息和美联储加息的背景......短期难以见到央行降准降息。（编辑：木合塔尔·木拉提）