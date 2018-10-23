外交部：总统外事访问框架下达成总价值300亿美元的协议

哈通社/阿斯塔纳/10月23日 - 纳扎尔巴耶夫总统年初至今的多次对外访问框架下，共达成了总价值300亿美元的各项协议。

在23日于总理府举行的政府例行工作会议上，外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫就外事工作的相关信息进行了汇报。



他说："纳扎尔巴耶夫总统在最新发表的国情咨文中，对外交工作提出了许多要求。包括：支持非原料产品出口、更加积极的贸易政策、推动哈萨克斯坦企业对外贸易、吸引外资和先进的外国技术、发展旅游业等。纳扎尔巴耶夫总统强调指出，出口导向型工业化应成为经济政策的核心要素。"



阿布德拉赫曼诺夫称，2018年年初至今，纳扎尔巴耶夫总统对美国、阿联酋、中国、土耳其和法国等国家进行了高规格的访问，今年3月还在阿斯塔纳主持召开了中亚国家元首峰会。



"就在最近，总统还在赫尔辛基和布鲁塞尔同欧洲大型企业的代表举行了会谈。在这一系列的访问和会议框架下，哈萨克斯坦与多方达成了总价值300亿美元的135项合作协议。"阿布德拉赫曼诺夫说。



外长称，相关协议的落实工作正在有序进行当中。



阿布德拉赫曼诺夫外长还强调，与跨国企业之间的联合投资项目协议将受到重点关注。



【编译：木合塔尔·木拉提】