亚行向哈萨克斯坦提供300万美元赠款以抗击新冠疫情

哈通社/努尔苏丹/8月28日--据亚洲开发银行新闻处消息，亚洲开发银行（ADB）批准了其亚太灾难响应基金（APDRF）提供300万美元赠款，用于支持哈萨克斯坦抗击冠状病毒大流行。

由日本政府资助的这笔赠款将用于购买必备药物和医疗设备，这将有助于加强哈萨克斯坦卫生系统的能力。

亚行常驻哈萨克斯坦代表处主管乔凡尼·卡潘内利说：“在这个充满挑战的时期，亚行将继续支持哈萨克斯坦。这笔赠款补充了亚行正在向哈萨克斯坦政府提供的援助，以满足哈萨克斯坦在抗击大流行的斗争中最紧迫的需求。”

6月25日，亚行根据“Covid-19积极应对和支出支持(CARES)计划”批准了10亿美元的一系列援助计划，以帮助哈萨克斯坦减轻冠状病毒大流行对该国卫生部门的影响以及对社会和经济的影响。此外，亚行区域技术援助项目还捐款100万美元，用于为医护人员购买个人防护设备。

亚行还与联合国开发计划署（UNDP）合作开展了一项旨在改善哈萨克斯坦医疗废物管理的项目，并支持卫生部改善其COVID-19管理中心的系统，该系统用于记录和监控感染者的数据，以及为从冠状病毒感染中康复的人群提供帮助。

根据早前报道，4月13日，亚行将其最初的一系列援助计划增加了3倍，达到200亿美元，以满足其发展中成员国抗击COVID-19大流行的迫切需求。亚行还批准了精简其业务的措施，以便更快、更灵活地提供援助。

亚行致力于实现亚州和太平洋地区的繁荣、包容和可持续发展，同时继续努力消除极端贫困。亚行成立于1966年，现有68个成员，其中49个来自亚太地区。

【编译：阿拉依】