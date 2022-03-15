联合国秘书长：近300万乌克兰人成为难民

哈通社/努尔苏丹/3月15日 -- 联合国秘书长古特雷斯14日表示，俄乌冲突导致的全球经济崩溃正在引发一场饥饿危机，对最贫穷、最受影响的人造成冲击。

古特雷斯昨天（14日）在欧洲安全与合作组织（OSCE）会议场外对记者表示，俄乌战争可能给全球粮食供应带来深远的后果，这将对贫困人口产生毁灭性的影响。«这场战争并不局限于乌克兰境内。它也是对世界上最脆弱的人民和国家的攻击。»

古特雷斯表示，联合国和人道主义合作伙伴正在努力确保从被围困地区安全通过，并在安全允许的情况下提供援助，自轰炸开始以来，约有60万人获得了某种形式的援助。

他警告说，近200万人现在国内流离失所，近300万人在过去两周内成为难民，其中绝大多数是妇女和儿童，他们变得越来越脆弱。

他说：«对于觊觎者和人贩子来说，战争不是悲剧，而是一个机会。妇女和儿童成为目标。他们每一步都需要获得安全和支持。我将继续强调乌克兰人民的绝望困境，就像我今天再次做的那样。»

古特雷斯透露，乌克兰为世界粮食计划署提供超过一半的小麦供应。他警告，目前全球粮食价格指数处于历史最高水平，45个最不发达国家从乌克兰或俄罗斯进口至少三分之一的小麦，这包括许多非洲国家。

【编辑：木合塔尔·木拉提】