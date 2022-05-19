世行将提供300亿美元资金 应对粮食安全危机

哈通社/努尔苏丹/5月19日 —— 据联合早报网消息，为解决全球粮食安全危机，世界银行周三（5月18日）宣布为粮食安全计划追加120亿美元的资金，使这项计划的资金总额达到300亿美元。

彭博社报道，美国财政部在一份关于粮食安全计划的报告中说，世界银行将提供300亿美元资金以应对由俄乌冲突导致的粮食安全危机。

据报道，这笔300亿美元的资金中有120亿美元用于新项目，另包含180亿美元用于投资已获通过但尚未执行的食品相关项目。

俄罗斯与粮食生产国乌克兰之间的冲突导致全球粮食短缺。世界银行说，新的资金将在未来15个月为非洲、中东、东欧、中亚以及南亚地区推出粮食安全计划，促进粮食和化肥生产，促进贸易，支持弱势家庭和生产者。

世界银行行长马尔帕斯在一份声明中说：

-粮食价格上涨正在对最贫穷和最脆弱的人群造成破坏性影响。至关重要的是，各国现在要明确声明未来的产量增加，以应对俄罗斯入侵乌克兰的影响。

俄乌冲突，以及全球多国对莫斯科国际经济制裁，扰乱了两国小麦和其他食品的供应，并推高了燃料价格，尤其是在发展中国家。