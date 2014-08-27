普京称乌欧协议致俄损失至少30亿美元

哈通社阿斯塔纳8月27日电，据中新社报道，俄罗斯总统普京在26日举行的俄白哈关税同盟、欧盟、乌克兰三方会晤中发表言论称，据保守统计，乌克兰与欧盟签署联系国协议，将导致俄罗斯损失30亿美元，损及俄白哈关税同盟国经济各行业。他称，关税同盟国必须采取回应措施，保护本土市场。

克里姆林宫当天公布了普京的言论全文，普京在发言中使用大部分篇幅阐述乌欧协议给关税同盟国，特别是给俄罗斯带来的市场压力。他称，为弃用独联体国家普遍技术标准、转而适应欧盟标准，乌欧将耗资数十亿欧元，同时乌克兰与关税同盟国在工业、金融、农业交通等领域的伙伴关系将丧失。 普京指责，乌克兰对欧盟进口商品实施零关税，将使欧洲商品大举进入乌克兰市场，涉及产品清单的98%以上；而因竞争力低下，乌克兰本土产品将流向关税同盟国市场，主要是流入俄罗斯。他还提示，要警惕欧盟商品打着"乌克兰制造"的幌子非法转口到关税同盟市场的风险。 "据最保守的估计，第一阶段俄罗斯经济累计损失可能达到1000亿卢布，约合30亿美元，俄整个行业体系，农业、工业、经济增长与就业都将受到冲击，同样，关税同盟国白俄罗斯和哈萨克斯坦也将受到冲击"，普京说，"俄罗斯对此当然不能袖手旁观，我强调，我们必须采取回应措施，以保护本土市场，比如取消乌克兰向关税同盟国出口的优惠政策"。