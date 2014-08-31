德国艺术家在英国海滩上埋30件金条 引来游客疯狂探宝

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，德国艺术家迈克尔•塞尔斯托夫日前在英国肯特郡海岸附近的福克斯通外港海滩上，埋下30件24K金条，引发众多游客疯狂探宝。

北京国际在线援引英国《每日邮报》8月28日报道，福克斯通即将举行艺术节，塞尔斯托夫在沙砾下面提前埋下这些金条，是想将其作为节日庆祝的一部分。这些金条从10克到20克不等，总价值约10000英镑（约合人民币101906元）。尽管活动还没开始，但已经有人开始寻宝。 此次寻宝活动被冠名"福克斯通寻宝"，是布里斯托尔设计师协会资助的。该协会负责人克莱尔•多尔蒂说："公共艺术资金常常被用于静态雕塑或其他小玩意上，而我们正在进行的活动将产生更大影响，创造长期集体记忆。" 福克斯通艺术节组织者刘易斯•比格斯说："我想我们可能迎来许多游客。这是一项参与性的艺术活动，来这个沙滩的人可能找到隐藏的财宝。许多人会成为幸运儿，其他人可能没有如此好运，这就是生活。" 金条被埋的地点只有在落潮时才能进入，这意味着探宝者们每天只有很少的时间寻宝。塞尔斯托夫以其独特的艺术创意闻名，比如在寒冬将树叶一片片粘回到树上。