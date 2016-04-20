阿富汗首都遭爆炸袭击 至少30人死亡

哈通社阿斯塔纳4月20日电 据阿富汗政府消息，19日，阿富汗首都喀布尔市中心响起爆炸声，阿富汗国家安全机构遭遇爆炸袭击，已造成至少30人死亡、320人受伤。

消息称，爆炸发生在当地时间19日上午8时55分左右，正值当地上班高峰时间。爆炸地点临近阿富汗国家安全局和阿富汗国防部，周围还有美国驻阿大使馆、北约驻阿总部等多个外国驻阿机构以及平民建筑。

喀布尔警察局长拉希米称，这次袭击是多名武装分子相互配合发起的，一名自杀式袭击者首先在国家安全局门口引爆车载炸弹，其余武装分子随后闯入安全局下属部门一栋办公楼，并与警察交火，至少1名袭击者被警方击毙。

阿富汗内政部发言人西迪基透露，袭击造成至少30人死亡、320人受伤，部分伤者仍未脱离生命危险。

正在住院治疗的伤者纳西尔说："大多数人的伤都是由粉碎的玻璃造成的，我就被一块玻璃划伤了。"

另一名伤者哈基姆沙说："爆炸后我失去了意识。等我睁开眼后，我发现自己躺在医院里。"

在收治伤者的医院外，不少喀布尔市民自愿前来献血。献血者莫萨维说："这次爆炸让很多人成为了牺牲品，我们唯一能做的就是给幸存者献一些血。"

阿富汗总统加尼和首席执行官阿卜杜拉均对此次袭击表示强烈谴责。阿富汗塔利班武装宣称制造了此次袭击，并表示攻击目标是国家安全局。

据悉，这是当天发生的第二起爆炸事件。阿富汗国防部17日发表声明称，阿安全部队于过去24小时内在14个省份开展反恐行动，击毙至少90名反政府武装分子。但当地媒体称，阿富汗安全部队目前装备不足，尤其需要直升机，在作战能力上，塔利班已高于阿军。