切尔诺贝利核事故30周年　封存工作仍在进行

哈通社阿斯塔纳4月26日电 据BBC报道，乌克兰周二（4月26日）举行切尔诺贝利核事故30周年纪念活动。

切尔诺贝利核电站在周二清晨，与1986年4月26日发生第一起爆炸的相同时刻拉响警报。切尔诺贝利核事故是人类历史上最严重的核事故。

反应堆厂房意外爆炸，将屋顶炸出一个洞，放射性物质四处飘散至乌克兰边境，到俄罗斯、白俄罗斯，以及大片欧洲北部地区。

纪念仪式在斯拉夫蒂奇镇（Slavutych）举行，这个城镇是建造来重新安置当年居住在核电厂附近的员工及其家属。

在当地时间周二稍晚，乌克兰总统波罗申科将参加在事故现场附近举办的纪念仪式。在首都基辅的一处教堂将有为受害者家属举行的仪式。



普里皮亚季市一片荒凉

在周年纪念之前，一些原居民回到杂草丛生、荒凉的管制区内。

66岁的Zoya Perevozchenko返回曾经居住的普里皮亚季市。这里曾经是切尔诺贝利核电站工人聚居地，在事故发生之后，居民匆忙迁出，被遗弃的城市犹如"鬼城"。

她向路透社记者说："我几乎找不到我的公寓，我的意思是，现在那变成了森林，树木长到人行道上、屋顶上，所有的房间都空荡荡的，草从窗户中生长出来，一切都被毁了。"

在核电站附近的辐射指数仍高。慈善组织"白俄罗斯之桥"表示，至今在靠近乌克兰边界地区，仍有为数不少的畸形新生儿，当地居民罹患罕见癌症的机率也不寻常的高。



1986年发生爆炸的第四座反应炉的石棺工程仍在进行。照片摄于2015年5月1日

来自世界各地的捐款人在周一宣布捐款总数8750万欧元，将用于在该地区兴建新的地下核废料储存设施。未来乌克兰还需要花费一千万欧元完成新的储存设施。

封存受损反应炉中残留铀的工程始于2010年，使用25000吨水泥，花费21亿欧元。残留铀估计有200吨。

专家担心如果老旧的反应炉崩塌，放射性物质会进一步扩散出去。

切尔诺贝利核事故造成的死亡人数至今仍有争议。大约30人在最初的爆炸及救援行动中身亡，而根据联合国2005年出版的报告，超过4000人受到辐射相关疾病影响而死亡。

但绿色和平组织称联合国的统计数据是低估。