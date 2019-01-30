国际残奥委会主席将于30日访问阿斯塔纳

哈通社/阿斯塔纳/1月30日 - 据哈萨克斯坦国家残奥委会消息，国际残奥委会主席安德鲁•帕森斯将于30日对阿斯塔纳进行首次访问。

根据访问计划，国际残奥委会主席将参观位于阿斯塔纳的残奥委会训练中心，随后与哈萨克斯坦文化和体育部部长、国家残奥委会主席、阿斯塔纳市长以及哈萨克斯坦议会议员代表举行会晤。



哈萨克斯坦残奥会游泳冠军祖尔菲亚•哈比杜丽娜和滑雪冠军亚历山大•库勒亚丁也将出席会议。



会议上将对哈萨克斯坦残疾人体育运动发展情况，以及2019年将在阿斯塔纳举行的残疾人举重世界杯锦标赛筹备情况进行讨论。



31日，安德鲁•帕森斯将与政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫会晤。双方将就哈萨克斯坦在残疾人体育运动方面所取得的成就以及未来的发展等议题进行讨论。



国际残疾人奥林匹克委员会（英语：International Paralympic Committee），简称国际残奥委会（IPC），是一个专为残疾人士运动员而设的非牟利与国际性体育组织，于1989年9月22日成立于德国波昂。该会是国际奥委会的附属机构之一。



【编译：木合塔尔·木拉提】