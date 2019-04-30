日本天皇30日退位 傍晚将发表最后讲话

哈通社/努尔-苏丹/4月30日 -- 据共同社报道，日本天皇30日上午10点多在皇宫的宫中三殿出席了在位期间最后的宫中祭祀。该仪式被称为"退位礼当日贤所大前之仪"和"退位礼当日向皇灵殿神殿奉告之仪"，天皇在仪式中向历代天皇等报告称即将举行换代重要仪式"退位礼正殿之仪"。在傍晚将于宫殿"松之间"举行的正殿之仪上，首相安倍晋三将代表国民致辞，随后天皇会发表在位时的最后讲话。

天皇将在当天退位，持续30多年的"平成"时代随之落下帷幕。皇太子将于5月1日凌晨零点即位，"令和"元年届时正式开启。上次天皇退位还要追溯到江户时代的光格天皇，时隔202年。

在宫中三殿的仪式上，天皇身穿在即位之礼等重要仪式上只有天皇才能穿的传统装束"黄栌染袍"。他从祭祀被视为皇祖神的天照大神的"贤所"开始依次参拜三殿，宣读了报告当天将举行退位礼正殿之仪的"御告文"。仪式在上午11点15分过后结束。

皇太子及秋筱宫夫妇等皇族也出席，进行拜礼。因颈部、手臂疼痛近年并未出席宫中祭祀的皇后当天依旧没有出席，在其居住的御所内度过。皇太子妃雅子也因身体原因缺席。

3月中旬起参拜被视为初代天皇的神武天皇陵（奈良县橿原市）、伊势神宫（三重县伊势市）、昭和天皇陵（东京都八王子市）等一系列退位相关仪式和祭祀将在正殿之仪后画上句号。

在一系列仪式中，正殿之仪被定位为需要内阁建议和批准的国事行为。

天皇在结束正殿之仪后从30日傍晚到晚上将在宫殿和御所内举行接受皇族及宫内厅职员问候的活动。晚上7点半左右，作为天皇的所有活动结束，将静待退位时刻的到来。