越南鼠鹿时隔30年再次现身

哈通社/努尔苏丹/11月13日 —— 据外媒报道，国际动保组织周二表示，科学家在越南南部一片森林中拍摄到此前被认为已濒临绝种的鼷鹿属稀有物种，为近30年来首见。

根据发布在“自然生态学与进化”期刊的研究报告，全球野生动物保育机构表示，从越南芽庄村民得知消息后，他们从2018年初开始利用“相机陷阱”捕捉到银背鼷鹿（silver-backed chevrotain）的身影，其通常被称为越南鼠鹿（Vietnamese mouse deer）。

动保组织表示，这种体型如同兔子大小的动物是世界上最小的有蹄哺乳类动物，生性害羞，有2颗小尖牙，足上有蹄，毛皮带有银色的光泽。

越南生物学家阮安表示，“长久以来，这个物种似乎只是我们想像的一部分。发现它确实还在那里，是确保我们不会再失去它的第一步，我们现在正迅速行动，找出保护它的最佳方式”。

银背鼷鹿最后一次被人看到是在1990年代，人们只能从标本中了解这一物种，由于相当罕见世界自然保护联盟（IUCN）将其保护状况列为“缺乏数据”。而在阮安与他的团队设立的29个摄像头中有15个捕捉到了银背鼷鹿的画面，表明至少在这个小区域内，银背鼷鹿的数量或许很多。

另外昆士兰大学生物多样性和保护科学中心主任詹姆斯·沃森表示，尽管这一种群数量少且生活地区分散，意味着该物种仍然很可能面临灭绝，但这个发现令人“暖心”。