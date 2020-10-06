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    13:50, 06 10月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦将建立30多个新的大型制药厂

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    哈通社/努尔苏丹/10月6日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在政府例行会议上表示，根据《制药和医疗行业发展综合计划》，到2025年将启动30多个新的大型制药厂。

    政府总理说：«根据《2020年至2025年制药和医疗行业发展综合计划》，将启动30多个新的大型制药厂，这将使药品产量增长2.5倍，出口增长3倍，培养2000多名高水平专家，并为他们创造稳定工作岗位。»

    总理指出，将批准拟议的综合计划草案。国家机构需要确保其高质量和及时的实施。为了成功实施所有投资项目，有必要扩大国家对国内制药业的支持措施，特别是在刺激临床和临床前试验方面。

    «我指示工基部、卫生部和外交部针对大型制药公司（全球50强名单中的全球制药商）提出建议，以使我国的药品生产本地化。卫生部应扩大执行长期合同的机制，确保对我国的药物需求进行明确的规划。»总理补充道。

    此外，考虑到《综合计划》的实施，将采取措施为制药业培训合格人员

    «在购买本地药品和医疗产品时，各州州长以及努尔苏丹市、阿拉木图市和奇姆肯特市市长应制定针对本地企业的目标指标（KPI）。»总理总结道。

    【编译：阿拉依】


    标签:
    哈萨克斯坦制造 医疗卫生 黄金储备
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