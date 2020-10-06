哈萨克斯坦将建立30多个新的大型制药厂

哈通社/努尔苏丹/10月6日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在政府例行会议上表示，根据《制药和医疗行业发展综合计划》，到2025年将启动30多个新的大型制药厂。

政府总理说：«根据《2020年至2025年制药和医疗行业发展综合计划》，将启动30多个新的大型制药厂，这将使药品产量增长2.5倍，出口增长3倍，培养2000多名高水平专家，并为他们创造稳定工作岗位。»

总理指出，将批准拟议的综合计划草案。国家机构需要确保其高质量和及时的实施。为了成功实施所有投资项目，有必要扩大国家对国内制药业的支持措施，特别是在刺激临床和临床前试验方面。

«我指示工基部、卫生部和外交部针对大型制药公司（全球50强名单中的全球制药商）提出建议，以使我国的药品生产本地化。卫生部应扩大执行长期合同的机制，确保对我国的药物需求进行明确的规划。»总理补充道。

此外，考虑到《综合计划》的实施，将采取措施为制药业培训合格人员

«在购买本地药品和医疗产品时，各州州长以及努尔苏丹市、阿拉木图市和奇姆肯特市市长应制定针对本地企业的目标指标（KPI）。»总理总结道。

【编译：阿拉依】



