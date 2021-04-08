英国暂停对30岁以下民众接种阿斯利康疫苗

哈通社/努尔苏丹/4月8日 -- 英国疫苗咨询机构表示，由于有证据表明阿斯利康（AstraZeneca）疫苗与罕见的血栓有关，当局将为30岁以下人群提供其他的2019冠状病毒疫苗。

英国广播公司（BBC）报道，英国药品与保健品管理局（MHRA）表示，截至3月底，英国有79人在接种疫苗后出现罕见血栓，其中19人死亡。近三分之二的罕见血栓病例见于女性。死者年龄在18岁到79岁之间。

英国药品与保健品管理局表示，阿斯利康疫苗的副作用极其罕见，其有效性已得到证实，这意味着接种疫苗的好处仍然有利于绝大多数人。不过当局也承认，由于目前感染冠病的风险要低得多，对年轻人来说，利害取舍更为微妙。

这一评估结果促使英国疫苗接种和免疫联合委员会（JCVI）建议向18至29岁的人群提供一种可注射的代替疫苗。

英国药品与保健品管理局指出，已经注射了第一剂阿斯利康疫苗的人应该继续注射第二剂，只有那些在注射首剂疫苗后出现罕见血栓的人不应该再接种。患有可能会导致血液凝结的血液疾病的民众，在接种疫苗前应该与医生讨论接种的好处和风险。