独立30周年 ：哈萨克斯坦的科学领域发生了哪些变化

哈通社/努尔苏丹/4月13日--至今为止，哈萨克斯坦的科学领域取得了哪些成就？ 该领域未来还可能会发生哪些变化？我们的科学家对国家的发展做出了什么贡献？哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫对以上几个问题做出了回答。

部长在Facebook页面发布的消息中写道：“我们为科学发展做出贡献的哈萨克斯坦科学家们感到骄傲，哈萨克斯坦科学领域的潜力巨大。举例来说，生物安全研究所研发出的新冠疫苗值得一提。至今为止，我国在科学领域取得了一系列成就。但也有问题出现，因此，我们正在采取综合措施，以促进国家科学领域的进一步发展。 ”

哈萨克斯坦共有21 782名科学领域工作者。 其中，35％的研究人员具有科学或学术学位。

具体来说，其中1697名是科学博士，4165名是科学博士候选人，1340名为博士。 34％的科学家年龄在35岁以下， 43％的年龄在35~54岁之间， 23％的科学人员年龄大于55岁。此外，按性别比例来说，女性所占比例为54％，男性为46％。

截至2021年4月1日，哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会已批准1034项科研项目。其中，626个是法人实体， 408个是个人项目。

由于哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的全力支持，过去两年来，国家预算为科学项目提供的资金翻了一番。 计划至2025年，将用于科学研究的资金增至国家GDP的1％。 无疑，这将极大地推动国内科学的发展。

此前，教育和科学部每三年举办一次科研项目资助竞赛，但现在每年都举行一次。去年一年就举行了5场竞赛。 此外，首次引入了新的资助类型（面向合作、短期、个人、青年科学家等）， 这使国家能够支持许多有前途的科学思想。

据其介绍，博士奖学金增加了80％， 往后，他们的奖学金每年将增长15％，到2025年将达到26万坚戈。 为了支持年轻科学家，将实施特别资助项目，以在研究生期间进行研究。

“研究生和博士生的招生考试透明度也非常重要。因此，去年我们首次以在线形式举行了招生考试。从今年开始，将以同样的形式进行博士入学考试。通过与科学界的密切合作，对论文委员会的工作规则进行了相应变动，增加了博士生申请答辩的机会。此外，对编制科学期刊清单的规则也进行了更改。从2021年起，我们将开始实施一个项目，以支持有实力的知名科学期刊。 ” 他写道。

全国从事研发的企业数量达到了373家。其中87个属于公共部门，94个在高等教育领域，159个属于企业领域，33个在非营利部门。

应当指出，在哈萨克斯坦总统的支持下，2020年启动了旨在加强教育和科学部下属科学组织的物质和技术基础，以及振兴科学组织的新预算方案，并拨款28亿坚戈。 新预算方案框架下，为23个研究机构购买了设备。 今年，也在该方案框架下拨款35亿坚戈，将持续进行研究机构的现代化工作。

为科学技术活动成果的商业化项目提供资助工作框架下，每年会资助总额为54亿坚戈的156个项目。 其中，90个项目已进入销售阶段，总收入超过66亿坚戈，并创造了1300多个工作岗位。

此外，每年有50名最佳研究人员获得500万坚戈的奖金。这里的评奖机制类似于“最佳大学教师奖 ” 。

根据科学领域相关修正案，计划从今年开始，派遣500名科学家到世界领先的研究中心实习，并在«青年科学家»项目框架下分配1000笔奖金。另外，国内20所大学将通过“学术卓越中心 ” 项目获得资助。这意味着二十所大学将能够显着提升其物质和技术基础。

部长表示，必须努力使科学领域的所有过程进一步数字化。 一些项目需要很长的研究时间，在这方面，将考虑为此类研究项目提供经费的时间延长至5年问题。

【编译：阿依波塔】