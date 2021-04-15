哈萨克斯坦驻捷克大使馆举行独立30周年在线研讨会

哈通社/布拉格/4月15日 —— 据外交部消息，为庆祝哈萨克斯坦独立30周年，哈萨克斯坦驻捷克大使馆与哈萨克斯坦国家图书馆联合举行在线研讨会。

消息称，两国学者、外交官和媒体代表出席了会议。

研讨会上，哈萨克斯坦外交官向与会者介绍了国家独立30年政治与社会经济发展成果，以及当前正在落实的改革进程。

捷克媒体代表表示，独立后，哈萨克斯坦的经济发展速度令人震惊，克服了种种困难，并达到了新的发展水平。尽管全球经济受到了新冠疫情的重创，但是哈萨克斯坦实现了经济恢复增长。

此外，“Halo Noviny”和“Ceske Noviny”新闻媒体领导人指出了哈萨克斯坦在国际舞台上的重要政治地位。

“目前，哈萨克斯坦在国际舞台上有着较高的地位。2017-2018年，哈萨克斯坦成功履行了联合国安理会非常任理事国职务。此外，哈萨克斯坦在全球无核化和禁止核试验事务中做出了巨大贡献。2017年，哈萨克斯坦还成功举办主题为‘未来能源’的世博会。虽然，哈萨克斯坦拥有丰富的石油和天然气资源，但目前正注重关注着新能源的发展。”捷克媒体代表说。

最后，出席研讨会的捷克代表向哈萨克斯坦人民致以独立30周年祝贺，并祝愿哈萨克斯坦繁荣发展。

【编译：小穆】