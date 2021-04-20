哈通社/努尔苏丹/4月20日--«哈萨克斯坦和俄罗斯：30年的战略伙伴关系和全面合作»主题国际科学实践会议在莫斯科举行。

哈萨克斯坦战略研究所副所长阿鲁阿·卓勒德巴丽娜表示，今年是哈萨克斯坦独立的30周年。也就是说，今年是总结和了解过去的重要阶段和里程碑。近代史表明，哈俄合作的迅速发展和高效率是建立在相互尊重、平等和战略伙伴关系的基础上的。这是两个国家的领导人，哈萨克斯坦共和国和俄罗斯联邦的首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫和鲍里斯·尼古拉耶维奇·叶利钦，哈萨克斯坦和俄罗斯总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和弗拉基米尔·普京，以及公众人物、科学家和专家们共同努力的结果。

据其介绍，国际科学实践会议分两个部分举行。 «哈俄关系：从历史到现在»主题部分框架下，讨论了两国人民之间的历史和文化联系，这是两国之间睦邻友好关系的基础。还谈到了16-17世纪初，哈萨克汗国与俄罗斯国家之间的外交关系历史。

关于«发展哈萨克斯坦和俄罗斯之间的战略伙伴关系和联盟»的第二主题部分期间，会议专门讨论了二十世纪和后苏联时期关于加强双边关系的法律框架中确保国家间合作的稳定与安全的问题，以及在现代地缘政治进程背景下对哈萨克斯坦-俄罗斯关系问题的分析。

国际会议延续了哈萨克斯坦和俄罗斯科学家共同努力, 以促进对历史遗产进行客观和平衡的评估，并在独立发展的新阶段加强可靠和睦邻关系的传统。

本次会议在哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆的支持下，由哈萨克斯坦总统直属战略研究所和俄罗斯科学院东方研究所共同组织。

哈萨克斯坦和俄罗斯的历史学家、政治学家、国际关系专家、哈萨克斯坦和俄罗斯议会的代表参加了会议。

【编译：阿依波塔】