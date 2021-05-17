独立30周年：哈萨克斯坦大使馆与加拿大商会举行线上会议

哈通社/渥太华/5月17日—哈萨克斯坦独立30周年系列活动框架内，哈萨克斯坦驻加拿大大使馆日前同俄罗斯和欧亚大陆加拿大商业协会(CERBA)举行线上会议，就两国之间的经济合作以及哈萨克斯坦的发展现状进行讨论。

据外交部新闻消息，会议期间，哈萨克斯坦驻加拿大大使阿克勒别克·卡玛勒迪诺夫就我哈萨克斯坦的主要成就以及托卡耶夫总统发起的各项改革进行了介绍。

他还指出，加拿大是哈萨克斯坦的重要经贸伙伴，也是重要的投资来源国。

此外，加拿大驻哈萨克斯坦大使尼阔利亚•布鲁索指出，在首任总统哈萨克斯坦的带领下，哈萨克斯坦自独立以来成为中亚最强大最具活力的发展中国家之一。

同时，总统基金会和世界经济与政策研究所所长叶尔詹·萨勒特巴耶夫详细介绍了哈萨克斯坦作为一个独立国家的经济发展历程以及独特的外交政策。

值得一提的是，在哈萨克斯坦开展业务已有20年时间各大加拿大企业负责人也出席了会议。其中包括卡梅科公司总裁、哈萨克斯坦-加拿大商业委员会联合主席、哈萨克斯坦驻萨斯喀彻温省名誉领事、哈萨克斯坦总统直属外国投资者理事会成员蒂姆·吉泽尔、加拿大石油和天然气公司«Condor Petroleum»董事总经理诺曼·斯托姆、进出口贸易公司（Ex-Im Trading）总裁大卫·巴克，以及«AGI-CDC Kazakhstan»公司总裁马克·芬德利等。

【编译：达娜】