挪威“骑行为和平”运动出版专著 纪念塞梅核试验场关闭30周年

哈通社/奥斯陆/8月13日 – 挪威«骑行为和平（Bike for Peace）» 运动为纪念哈萨克斯坦关闭塞梅核试验场30周年，出版了一本挪威语、英语双语专题著作——《迈向世界和平的一步》。

«骑行为和平（Bike for Peace）» 运动的奠基人图雷·纽兰德表示，在这部作品当中，哈萨克斯坦有关的内容占到了相当大的篇幅。

据其介绍，书中谈到了由该组织策划并在2011年举行的北京-阿拉木图-莫斯科-卑尔根自行车骑行的经历，期间成员们举办了旨在为塞梅核试验场受害者提供支援的活动。当年，«骑行为和平（Bike for Peace）» 运动的成员们还特别组织了阿斯塔纳-塞梅-阿拉木图骑行活动。

«这不仅是一个有趣且内容丰富的故事，而且还有很多很棒的照片。» 图雷·纽兰德说。

这本著作中，还提到了关于支持核不扩散的华盛顿-纽约骑行活动，当时哈萨克斯坦独立后的首位奥运冠军弗拉基米尔·斯米尔诺夫也曾参加。

«骑行为和平（Bike for Peace）» 运动的领袖指出，在国际无核化领域，哈萨克斯坦的模式具有重要的意义。

«哈萨克斯坦销毁了自身拥有的所有核武器，首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫还为国际无核化运动提出了许多重要的建议和倡议，为此我们始终对他致以诚挚的感谢。»图雷·纽兰德说。

这部书籍的首发仪式在挪威首都奥斯陆举行，该国许多政要、外国使节、市政领导人以及社会活动人士等出席了仪式。

哈萨克斯坦驻挪威大使叶尔肯·阿赫音詹诺夫出席活动并发表了讲话。

大使在讲话中谈到了哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫30年前决定放弃世界第四大核武库并关闭塞梅核试验场的历史意义。他还向参会的挪威各界人士介绍了哈萨克斯坦当前正在开展的一系列社会政治经济领域的改革和取得的相关成果。

活动期间，展出了以挪威语出版的《阿拜箴言集》，吸引了当地读者的高度关注。

作为国际禁止核试验日的一部分，«骑行为和平»运动将于 8 月 29 日举办伯尔尼-日内瓦自行车骑行活动。

«骑行为和平»运动成立于 1978 年，迄今已在超过 115 个国家组织了和平骑行。

【编译：木合塔尔·木拉提】