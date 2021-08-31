上半年哈国家油气公司净利润增长30倍

哈通社/努尔苏丹/8月31日--据哈萨克斯坦国家油气公司26日发布消息，2021年1-6月，公司实现合并净利润6440亿坚戈，同比增长30倍。

净利润大幅增长的主要原因是：原油价格上涨；合资企业和联合公司利润分成增长；生产性支出、公共支出、行政支出下降；主要资产未出现大幅贬值；勘探和评估支出减少。

上半年，哈国家油气公司实现税前利润1.063万亿坚戈，同比增长90%；实现营业收入3.122万亿坚戈，增长38.5%。拉动营收增长的利好因素包括：布伦特油价同比增长62.2%；坚戈对美元平均汇率下跌4.8%；KMGI公司原油和成品油销售规模增长。影响营收增长的不利因素包括：欧佩克+限产协议影响部分油田产量；天然气出口规模减少导致哈天然气运输公司营收下滑；天然气销售均价下跌。

上半年，哈国家油气公司生产性支出3510亿坚戈，同比减少3.6%。得益于原油均价上涨，公司上缴其他税收（不含所得税）1970亿坚戈，增长41.7%。截至2021年6月底，公司负债4.12万亿坚戈，较年初减少0.6%；含担保在内的负债4.322万亿坚戈，较年初增长0.3%。