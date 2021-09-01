庆祝独立30周年系列活动在日内瓦举行

哈通社/努尔苏丹/9月1日--庆祝哈萨克斯坦独立30周年系列活动框架下，«哈萨克斯坦—联合国：和平伙伴关系»主题国际研讨会在日内瓦（瑞士）举行。

研讨会的举行时间正值塞梅核试验场关闭30周年和8月29日— 国际禁止核试验日。

哈萨克斯坦和外国政界人士、核裁军领域的专家、外交使团代表出席了活动。

首任总统图书馆馆长巴赫特詹·铁穆尔波拉特表示，基于首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫做出的历史性决定，哈萨克斯坦光荣的放弃了«核俱乐部»成员资格。1991年，塞梅核试验场的关闭标志着核不扩散和核裁军进程进入了一个新阶段。

他介绍说，哈萨克斯坦向世界展示了核不扩散和核裁军领域的有效模式，并将这种模式作为了外交政策的基石之一。随后，哈萨克斯坦成为了核不扩散与和平利用核能领域所有基本国际条约的缔约国。

“哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫进一步推动了努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的反核倡议，并延续了加强国际安全的相关政策。在 2019 年 9 月的联合国大会第 74 届会议上，托卡耶夫总统指出，将世界从核武器中解放出来是哈萨克斯坦的主要任务之一。 ”他说。

联合国日内瓦办事处总干事塔蒂亚娜•瓦罗瓦娅也谈到了哈萨克斯坦对加强全球安全的贡献。

“哈萨克斯坦的首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫做出的关塞梅核试验场政治决定可谓英明。随后，哈萨克斯坦制定了旨在实现核裁军的一系列倡议。 在这方面，我们必须继续努力将世界从全球核武器中解放出来。”她说。

【编译：阿依波塔】