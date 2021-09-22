土耳其发行哈萨克斯坦独立30周年纪念硬币

哈通社/努尔苏丹/9月22日 – 为庆祝哈萨克斯坦独立30周年，一款纪念硬币日前在土耳其伊斯坦布尔正式发行。

哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒、哈萨克斯坦驻伊斯坦布尔总领事阿利姆·拜伊勒，土耳其铸币厂负责人阿卜杜拉·亚西尔·沙欣以及当地社会名流等出席了纪念币的发行仪式。

据悉，该纪念币由哈萨克斯坦和土耳其两国人员合作设计。纪念币由纯银打造，净重31克，面值为30里拉，旨在纪念哈萨克斯坦独立30周年。

银币正面图案为哈萨克斯坦共和国国旗，并刻有«哈萨克斯坦独立30周年»字样；银币背面正中央为哈萨克斯坦地图图案，其中刻有拉丁字母«Qazaqstan»。

银币上，还用土耳其语写有哈萨克斯坦历史上诸多游牧政权的名称：萨克（斯基泰）、匈、突厥汗国、金帐汗国和哈萨克汗国。

在硬币背面顶部，写有取自鄂尔浑-叶尼塞纪念碑的突厥文铭文«突厥人»，底部则印有哈萨克传统的羊角纹饰。

哈萨克斯坦总领事在发行仪式上阿利姆·拜伊勒表示，土耳其与哈萨克两国人民有着悠久的交往历史和深厚的兄弟民族情谊，而随后发言的土耳其铸币厂负责人阿卜杜拉·亚西尔·沙欣则指出，自1467年开始执行铸币任务的土耳其铸币厂，对能够为哈萨克斯坦独立30周年献上这样的礼物感到骄傲。

该纪念币已在土耳其铸币厂官网销售。

【编译：木合塔尔·木拉提】