哈国上半年外来投资增长30%

哈通社/努尔苏丹/10月6日 – 据总理官网消息，2021年上半年哈萨克斯坦共和国经济领域共获得外来直接投资111亿美元，增幅达30.4%。

获得外来投资增幅最大的行业分别是加工业（+57.2%）、商业（+45.8%）、采掘业（+27.1%）、汽车制造业（+20.4%）。

几乎所有主要投资国家都加大了在哈萨克斯坦的投资力度。其中，荷兰投资额33亿美元，增幅24.5%；美国投资21亿美元，增幅87.7%；瑞士投资13亿美元，增幅86.7%；俄罗斯投资7.049亿美元，增幅17%；中国投资5.087亿美元，增幅63.7%；比利时投资4.595亿美元，增幅4.3%；土耳其投资3.887亿美元，增幅79.9%；韩国投资2.33亿美元，增幅33.1%。

各地区当中，获得外来投资最多的三个地区分别是：阿特劳州 - 36 亿美元（+ 15.4%），阿拉木图市 - 30 亿美元（+ 26.3%），东哈州 - 13 亿美元（+ 72.8%）。

外来投资有明显增长的地区包括：巴甫洛达尔州 - 5.14 亿美元（+ 21.7%），库斯塔奈州 - 4.964 亿美元（+ 2.2 倍），阿克托别州 - 4.101 亿美元（+ 53.2%），努尔苏丹市 – 3.086亿美元（+ 10.2%），曼格斯套州 - 3.029 亿美元（+ 98.8%），突厥斯坦州 - 1.378 亿美元（+ 85.1%），奇姆肯特市 - 6410 万美元（+ 22.4%）。

在经济领域吸引外国资本以及引进先进技术是哈萨克斯坦共和国政府的优先事项。 作为国民经济进一步多元化和提高可持续性目标的一部分，政府正在系统地努力，计划到 2025 年将外国直接投资的流入量增加到300 亿美元，并将固定资产投资水平提高到 GDP 的 30%。

【编译：木合塔尔·木拉提】