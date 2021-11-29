庆祝哈国独立30周年音乐会在安卡拉举行

哈通社/安卡拉/11月29日 – 旨在庆祝哈萨克斯坦共和国独立30周年的大型音乐会于2021年11月27日在位于土耳其首都安卡拉的共和国文化部总统交响乐团音乐厅举行。

此次音乐会由哈萨克斯坦共和国驻土耳其大使馆组织举办。

消息称，哈萨克斯坦人民艺术家、功勋人士、哈萨克国立艺术大学校长、国际知名的小提琴演奏家阿依曼·穆萨霍扎耶娃参加了此次演出。

此外，歌剧演员塔勒哈特·穆萨巴耶夫、作曲家拉哈特-比·阿布德萨艮和指挥家阿依达尔·托勒巴耶夫也参加了音乐会。

音乐会上，哈萨克斯坦Шабыт冬不拉乐团为观众们带来了精彩民族乐器联奏，而欧亚交响乐团则演奏了国内外经典音乐。

哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒·萨帕尔别克吾勒、突厥文化国际组织秘书长对山·卡塞诺夫、各国驻安卡拉外交使团代表、土耳其政府代表、哈萨克斯坦在土耳其的侨民代表、土耳其知识界和文化界人士等出席了当天的音乐会。

哈驻土大使阿布扎勒·萨帕尔别克吾勒在音乐会上致辞时指出，音乐和艺术是人类共通的语言，能够拉近人与人之间的距离。哈萨克斯坦和土耳其人民拥有共通的价值观，长期以来，艺术文化也是两国人民之间相互交流和凝聚团结意志的重要工具，土耳其人民对哈萨克民族乐器冬不拉的热情，进一步加深了双方兄弟般的情谊。

【编译：木合塔尔·木拉提】