联合国粮农组织：全世界约有30亿人无力负担健康膳食

哈通社/努尔苏丹/11月30日 -- 联合国粮农组织发布的《粮食及农业状况》年度报告称，受新冠疫情影响，全球饥饿人口预计再次增长。各国需要采取行动，使农业粮食系统更具韧性、效率、可持续性和包容性，以应对疫情期间出现的突发冲击。

今年的《粮食及农业状况》报告以«提高农业粮食体系韧性，应对冲击和压力»为主题，评估了各国农业粮食体系应对冲击和压力并从中迅速恢复的能力。报告还就如何提高韧性向各国政府提出了指导意见。

报告指出，新冠疫情加剧了粮食的不安全和人们营养不良问题，并暴露了农业粮食系统在冲击和压力面前的脆弱性。目前，全世界约有30亿人无力负担健康膳食。《粮食及农业状况》报告估计，如果冲击造成收入减少三分之一，将另有10亿人陷入饥饿。

联合国粮农组织总干事屈冬玉说：«《粮食及农业状况》体现了粮农组织在加强抵御力方面开展的工作。我们还将设立新指标，帮助成员国衡量本国农业粮食体系韧性，明确需要改进的环节。»

此外，联合国粮农组织在报告中建议各国政府将农业粮食体系韧性作为本国应对当前和未来挑战的战略要素。