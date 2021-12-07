哈萨克斯坦驻华大使馆在北京举行独立30周年新闻媒体招待会

哈通社/努尔苏丹/12月7日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦共和国独立30周年前夕，哈萨克斯坦驻华大使馆12月3日在北京以线下和线上的方式面向中哈主流媒体举行了新闻发布会。

消息称，哈萨克斯坦共和国驻华大使馆临时代办穆拉提·穆库舍夫向出席的记者介绍了哈萨克斯坦独立30年来成立和发展的主要里程碑。

代办指出了哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在解决独立初期的大规模任务、形成哈萨克斯坦发展道路的巨大作用以及对全球发展做出的贡献。

哈萨克斯坦外交官详细介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的实施全面政治和社会经济改革以进一步实现国家现代化的的倡议。



与此同时，特别关注了哈中政治、经贸、文化和人文主义合作的历史、现状和发展前景等问题，加强永久全面战略伙伴关系的问题。

据悉，中国日报、北京日报、《中国》俄文杂志、中国国际广播电台CRI、财经杂志以及中国在线新闻门户网站《人民网》、《中国网》、《新浪网》、凤凰卫视、澎湃新闻、哈巴尔通讯社、哈通社等中哈媒体代表出席了新闻发布会。