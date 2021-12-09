哈萨克斯坦独立30周年国际会议在布鲁塞尔举行

哈通社/布鲁塞尔/12月9日—据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦驻比利时大使与欧洲亚洲研究所共同举办以«哈萨克斯坦独立30年与欧盟合作前景»为主题的国际会议。

欧洲对外行动署、欧洲议会、欧洲委员会、能源宪章秘书处代表、哈萨克斯坦驻比利时外交使团、布鲁塞尔学术和文化界人士、当地媒体和哈萨克侨民参加了此次活动。

哈萨克斯坦驻比利时大使玛尔胡兰·拜穆汗在发表讲话时，介绍了哈萨克斯坦30年来在社会经济、文化和人道主义，以及外交政策方面所取得的主要成就。

欧洲对外行动署代表鲍里斯·雅罗舍维奇在讲话中赞扬了哈萨克斯坦的发展，并称其实欧盟重要而可靠的伙伴。

能源宪章秘书处代表马拉特·特尔特若夫则强调了哈萨克斯坦旨在为外国投资者创造的有利环境。他表示，这样的政策为国家经济提供了大量的外国投资流入，反过来又为国家发展提供了强大的推动力。多方外交政策是哈萨克斯坦在国际舞台上取得成功的重要组成部分，哈萨克斯坦与俄罗斯和西方都建立了良好的关系。

活动期间还向与会嘉宾们分发了有关托卡耶夫总统的社会经济改革、哈萨克斯坦对国际安全的贡献，以及应对气候变化措施的信息册。

【编译：达娜】