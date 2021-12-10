副总理谈独立30周年哈国各项成就

哈通社/努尔苏丹/12月10日 – 独立以来哈萨克斯坦人口增长了近400万人。

哈萨克斯坦政府副总理耶尔阿勒·托赫詹诺夫今天在出席首都召开的纪念哈萨克斯坦独立30周年科学与实践会议时，对哈萨克斯坦独立至今的成就进行了回顾。

他在发言中指出，三十年前的今天，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫作为首位哈萨克斯坦民选总统，正式宣誓就职。

«也正是在这一天，哈萨克斯坦的国名正式的变更为了哈萨克斯坦共和国。»他说。

副总理回忆称，独立之初的哈萨克斯坦是一个社会经济十分薄弱的国家，生活质量在前苏联所有加盟国中仅排名第13位。苏联解体后，由于各国之间经济联系的断裂，恶性通货膨胀、财政预算赤字、收入下降和大规模的失业潮，对新生的哈萨克斯坦共和国带来了相当大的困难。通胀率一度曾高达3000%。

但就是在这样一个困难时期，首任总统纳扎尔巴耶夫采取了许多英明的决策，特别是其«先经济后政治»的战略为国家的稳定发展奠定了坚实的基础。

在首任总统的领导下，通过建立立法基础，引入全新的财政和银行体系，哈萨克斯坦在短时间内为市场经济开辟了道路。

副总理特别提到了独立主权的象征之一，即主权货币——坚戈的诞生以及其对哈萨克斯坦贸易和经济领域带来的巨大变化。

他还指出，随着经济和社会从独立初期的困境中逐渐摆脱出来，哈萨克斯坦的市场经济体系开始进入了不断的完善和发展阶段，特别是中小企业得到了迅速的增长。2005年哈萨克斯坦经营中的中小企业数量仅有50万家，但在2021年，这一数量已经增长到了140多万。

«30年来，哈萨克斯坦的国内生产总值以美元计算，增长了17倍。人民的收入增长了10倍，失业率从12.8%下降到4.9%，人口总数增长了近400万人，预期的寿命增至71岁，150多万人改善了住房条件，新教学设施的建立令儿童接受学前教育的比例达到了99%。»托赫詹诺夫说。

他强调，所有这些都成为了哈萨克斯坦社会经济长期发展和政治持续稳定的基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】