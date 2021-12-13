哈萨克斯坦驻伊朗大使馆举行独立30周年招待会

哈通社/努尔苏丹/12月13日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦驻伊朗大使馆12日在位于德黑兰的华英汇（Parsian Azadi）酒店举行了盛大的招待会，庆祝哈萨克斯坦独立30周年。

伊朗农业部副部长霍尔巴尼、哈伊议会间友谊小组主席努里、伊朗商贸和矿农协会副主席卡拉巴希、伊朗外交部欧亚司司长哈黑安和伊朗外交部多变和国际经济合作司司长阿拉维，以及伊朗其他国家机构官员、驻伊朗外国大使和国际组织代表、伊朗学界代表和生活在伊朗的哈萨克族裔同胞等150多人出席了活动。

哈萨克斯坦驻伊朗大使阿斯哈特•沃拉兹拜讲话中介绍了哈萨克斯坦独立30年以来取得的成就，以及当前正在落实的改革进程。他强调，独立以来，哈萨克斯坦共吸引外国直接投资3800亿美元，占中亚地区外国直接投资总额的75%。

哈萨克斯坦大使还谈及哈萨克斯坦民族团结政策和与邻国之间的友谊合作，以及在国际社会上提出的和平倡议。

大使指出，独立以来，哈伊双边经贸和政治合作关系得到了高速发展。他表示，今年前三季度，双边贸易较去年同期增加了2.2倍。

伊朗代表讲话中高度评价了哈萨克斯坦独立期间在经贸、科技和其他主要领域取得的重大成就。

活动框架下，嘉宾们观赏了文艺晚会和画展，并品尝到了哈萨克传统美食。

【编译：小穆】