“中国与哈萨克斯坦：30年友谊、睦邻与合作之路”学术研讨会在上海举行

哈通社/上海/12月29日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦驻上海总领事馆与上海国际问题研究院、哈萨克斯坦外交部外交政策研究所27日共同举办“中国与哈萨克斯坦：30年友谊、睦邻与合作之路”在线学术研讨会。

哈萨克斯坦外交部外交政策研究所所长波拉特·努尔哈利耶夫在讲话中指出，哈中双边合作关系始终就本着善意和互信的精神发展起来。 上海国际问题研究院院长陈东晓表示，哈萨克斯坦是中国的重要邻国和全面战火合作伙伴。建交30年来，哈中两国在所有合作领域取得了巨大的成就。

哈萨克斯坦驻华大使哈毕特·霍伊什巴耶夫指出，建交30年内，基于睦邻和相互信任精神发展的双边合作关系提升到了永久全面战略合作伙伴关系水平。取得如此高水平的关系，首先得益于双方在政治、贸易、经济、文化和人道主义领域的密切合作，其中包括通过各层相互互动机制的有效协调。 哈萨克斯坦外交部外交政策研究所、哈萨克斯坦首任总统-民族领袖基金会世界经济与政治研究所、哈萨克斯坦共和国总统战略研究所、哈萨克斯坦“哈萨克投资”国有股份公司、上海社会科学院、上海外国语大学、中国商务部国际贸易经济合作研究院、上海国际问题研究院等两国机构近二十名学者参加了会议，并致辞。

会谈在友好的气氛中进行，两国专家就进一步发展双边合作的广泛问题交换了意见。

最后，与会者共同指出了定期举办该类活动的重要性。

【编译：小穆】