天气：沙特阿拉伯迎来30年来最低气温

哈通社/努尔苏丹/1月20日 —— 据俄罗斯卫星通讯社报道，海湾国家天气预报员预测，本周晚些时候该地区将出现异常寒冷天气，特别是沙特阿拉伯和卡塔尔北部地区。

沙特阿拉伯国家气象中心发言人在推特上写道，利雅得周五和周六夜间气温可能会降到-3 ℃，而在北部省份、哈伊勒市和麦地那市北部的气温将会降到-5 ℃。周三白天，利雅得的气温为15℃，夜间气温则降至7℃。根据该中心的预测，沙特阿拉伯北部地区或在周五和周六出现降雪。

沙特当局发布了风暴警报，预计该国北部地区本周末将出现强阵风。

沙特气象学家的观察结果显示，该国北部城市图赖夫周三的气温创下了30年来的新低——达到-6 ℃。

同时，卡塔尔气象局也发布警告称，本周晚些时候，该国部分地区的气温可能会降至8 ℃以下，这对一个冬天夜间气温通常不低于13-15℃、白天气温超过20℃的国家来说是不寻常的天气现象。天气预报员同样警告称，预计将会出现造成海湾风暴的西北阵风，届时将会出现高达3米的海浪。

据伊拉克阿尔苏马里亚电视台报道，该国也受到了寒潮的影响，该国一些北部省份，包括巴比伦省、尼尼微省和杜胡克省，由于天气寒冷，学校周四宣布停课。