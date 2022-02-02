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    16:28, 02 二月 2022 | GMT +6

    美国与里海沿岸国家建交30周年 总统国际合作事务特别代表出席专题研讨会

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    哈通社/努尔苏丹/2月2日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统办公厅副主任兼总统国际合作事务特别代表叶尔詹·哈兹汉诺夫2日出席《美国与里海沿岸国家建交30周年》在线研讨会。

    美国负责南亚和中亚事务的助理国务卿唐纳德·卢和美国负责欧洲和欧亚事务的助理国务卿卡伦·唐弗里德，以及来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的高级代表出席会议。

    会议由前美国驻哈萨克斯坦大使 理查德·霍格兰主持。

    总统国际合作事务特别代表叶尔詹·哈兹汉诺夫指出了里海沿岸国家加强与美国合作的巨大潜力。

    “我们与美国可在许多关键优先事项上开展实际合作，包括打击恐怖主义和其他安全威胁、气候变化、过境和运输系统的多样化、赋予妇女权力等等。 ” 他说。

    谈到哈萨克斯坦 1 月事件时，他还强调介绍了总统对继续进行政治、经济和体制现代化的坚定承诺。 “近期，新一届内阁将提交2022年行动计划。 新的经济政策将成为新哈萨克斯坦的基础。 ”

    唐纳德·卢也在讲话中也谈到了哈萨克斯坦的1月事件，并表示，相信哈萨克斯坦领导人将继续走政治和经济转型的道路。

    线上研讨会的参与者指出了里海沿岸国家与美国开展合作的重要性，以进一步发展政治、经济和文化人道主义对话。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 里海 外交 哈萨克斯坦与美国 黄金储备
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