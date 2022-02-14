建交30周年：哈萨克斯坦与西班牙外交部互致祝贺

哈通社/努尔苏丹/2月14日—在哈西两国建交30周年框架内，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部副部长穆赫塔尔·特列吾别尔德11日向西班牙外交、欧盟和合作部部长何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯·布埃诺致贺信。

与此同时，西班牙外交部也于当日就此发表了特别声明。

哈外长指出，基于2009年签署的战略伙伴关系协议，哈西两国关系发展迅速。

«尽管当前面临挑战，两国仍然继续积极开展政治对话，不断扩大经贸合作，并在国际组织框架内相互支持。我还记得我曾于2021年对马德里进行的正式访问。 我相信，两国在各个领域的全面关系将继续成为我们伙伴关系的坚实基础。»外长写道。

同时，西班牙方面发布的声明中指出：«西班牙政府对过去30年来双边关系的显着发展表示欢迎。在此期间，两国建立了牢固的政治联系，扩大了经济和文化交流。2009年两国之间签署战略伙伴关系协议，以及西班牙国王于2017年访问哈萨克斯坦并出席世博会指的会议。»

«值此重要时刻，西班牙政府祝愿友好的哈萨克斯坦和平繁荣。»声明中写道。

值得一提的是，30年来，两国外交关系在各关键领域都实现了高度互信与合作，奠定了坚实的合作法律框架，双边体制机制运转良好。

自2005年以来，西班牙向哈总投资额达2.45亿美元，2021年的双边贸易额为18亿美元。

【编译：达娜】